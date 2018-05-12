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Новости

В Афинах несколько сотен анархистов напали на полицию

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11:30 12.05.2018

В Афинах в районе Экзархия проходят массовые беспорядки с участием анархистов. Около полуночи группа из примерно 200 человек в капюшонах напала на полицейский участок недалеко от площади Канигос.

Как пишет «Прото тема», толпа забросала стражей порядка «коктейлями Молотова» и камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты,однако в итоге были вынуждены отступить.

Ранее сообщалось, что активисты анархистской группировки «Рубикон» забросали красной краской здание посольства и консульства Франции в Афинах в знак протеста против участия Парижа в ударах по Сирии. ТК Звезда

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