В Афинах несколько сотен анархистов напали на полицию
11:30 12.05.2018
В Афинах в районе Экзархия проходят массовые беспорядки с участием анархистов. Около полуночи группа из примерно 200 человек в капюшонах напала на полицейский участок недалеко от площади Канигос.
Как пишет «Прото тема», толпа забросала стражей порядка «коктейлями Молотова» и камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты,однако в итоге были вынуждены отступить.
Ранее сообщалось, что активисты анархистской группировки «Рубикон» забросали красной краской здание посольства и консульства Франции в Афинах в знак протеста против участия Парижа в ударах по Сирии. ТК Звезда
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