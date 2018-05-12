0
0
125
Новости

Facebook намерен запустить собственную криптовалюту

Добавить в избранное

14:00 12.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Facebook собирается запустить собственную криптовалюту, сообщает специализирующийся на новостях в финансовой сфере телеканал Cheddar со ссылкой на источники в компании. По их словам, криптовалюта будет предназначена прежде всего для проведения электронных платежей в рамках Facebook.

Источники рассказали Cheddar, что Facebook начала изучать соответствующие технологии около года назад, когда этим занимался всего один сотрудник, однако на этой неделе была создана команда более чем из десяти человек. Официального подтверждения информации об инициативе Facebook пока нет.

В этом году свою криптовалюту — Gram — запустил и Telegram. Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:00 12.05.2018
Явлинский предложил избрать главу московского отделения "Яблока" на полгода
0
0
13:00 12.05.2018
Надзорный суд реабилитировал Берлускони, теперь он может баллотироваться
0
196
12:30 12.05.2018
В Киеве опровергли сообщения об угрозах российскому дипломату
0
243
12:00 12.05.2018
Генерал США: Россия великая страна, уважающая только силу
0
301
11:30 12.05.2018
В Афинах несколько сотен анархистов напали на полицию
0
264
11:00 12.05.2018
ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
0
321
10:30 12.05.2018
"Северный поток-2" позволит Германии контролировать газовый рынок Европы - МИД Украины
0
350
10:00 12.05.2018
Лидеры США и КНДР по итогам встречи могут объявить об окончании Корейской войны
0
337
09:30 12.05.2018
Владислав Сурков может покинуть пост помощника президента
0
450
09:00 12.05.2018
Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
0
417

Возврат к списку