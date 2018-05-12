Facebook намерен запустить собственную криптовалюту
14:00 12.05.2018 Источник: Коммерсант.ru
Facebook собирается запустить собственную криптовалюту, сообщает специализирующийся на новостях в финансовой сфере телеканал Cheddar со ссылкой на источники в компании. По их словам, криптовалюта будет предназначена прежде всего для проведения электронных платежей в рамках Facebook.
Источники рассказали Cheddar, что Facebook начала изучать соответствующие технологии около года назад, когда этим занимался всего один сотрудник, однако на этой неделе была создана команда более чем из десяти человек. Официального подтверждения информации об инициативе Facebook пока нет.
В этом году свою криптовалюту — Gram — запустил и Telegram. Коммерсантъ
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