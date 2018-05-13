Победителем Евровидения стала израильтянка Netta
09:00 13.05.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Победительница международного песенного конкурса Евровидение-2018 израильтянка Netta (Нетта Барзилай) заявила, что для нее почетно привезти смотр на родину. Певица дала пресс-конференцию после финала конкурса в Лиссабоне в ночь на воскресенье.
Артистка одержала победу на Евровидении с песней Toy ("Игрушка"), получив в сумме после голосования жюри и телезрителей 529 баллов.
"Я не думаю, что мне надо много говорить после того, что произошло сегодня, после выбора, который сделало большинство - оно выбрало меня. И это величайшая вещь, которая происходит с людьми, - выбирать что-то отличающееся. И я горжусь и считаю почетным привезти это замечательное мероприятие (Евровидение) в Израиль", - сказала Барзилай.
На вопрос, что певица собирается делать прямо сейчас, после победы, она ответила: "Хумус".
По итогам финала на втором месте с результатом в 436 очков оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego ("Огонь"), на третьем - Сезар Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody But You ("Никто, кроме тебя") и 342 баллами. Представительница России Юлия Самойлова по итогам второго полуфинала конкурса не смогла набрать достаточно очков, чтобы продолжить участие в смотре.
Двадцатипятилетняя Нетта Барзилай получила путевку на Евровидение благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном Лагере для молодых музыкантов. В 2016 Нетта выступила соосновательницей ансамбля The Experiment.
Победную песню Toy ("Игрушка") для Нетты написал один из самых успешных израильских композиторов и песенников Дорон Медали - автор гимна Тель-Авива Tel Aviv Ya Habibi.
По правилам конкурса, следующий смотр проходит в стране, которую представлял победитель.
Евровидение-2018 проходило с 8 по 12 мая в столице Португалии.
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