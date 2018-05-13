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WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии

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10:13 13.05.2018 Регион: В мире Источник: Газета.Ru

В администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что иранские силы могу захватить американскую военную базу на юге Сирии, передает "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post.

Американское издание сообщает, что небольшая база в Эт-Танфе может быть захвачена Ираном ради блокировки наземного пути к Дамаску.

Тем не менее некоторые советники американского президента считают, что ситуация вокруг Эт-Танфа позволит развернуть большую кампанию против военного присутствия Ирана на сирийской территории, пишет газета. 

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