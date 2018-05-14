В Госдуму внесен законопроект об ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ
11:05 14.05.2018 Источник: Эхо Москвы
В Госдуму внесён законопроект об уголовной ответственности за исполнение на территории России санкций иностранных государств. Авторами инициативы выступили спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также представители всех думских фракций. Они предлагают наказывать за исполнение западных санкций штрафом до 500 тысяч рублей, предусмотрено и лишение свободы на срок до 3 лет. Эхо Москвы
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