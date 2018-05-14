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Путин встретился с новым главой правительства Армении

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15:00 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.

"Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор", - сказал Путин в ходе первой встречи с новым премьером Армении Николом Пашиняном.

Президент РФ подчеркнул, что Россия "рассматривает Армению, как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе", добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности.

Путин выразил надежду на то, что "очень хорошие результаты", которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении в последнее время, "удастся не только сохранить, но и приумножить".

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