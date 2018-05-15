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Военные РФ вошли в Растанский анклав, вчерашние боевики поднимают флаги Сирии

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08:48 15.05.2018

В понедельник российские военные вошли в населенные пункты Растанского анклава в Хомсе, их встречают вчерашние боевики и водружают государственные флаги САР.

В результате переговоров с российскими военными многие местные вооруженные группы, незапятнанные кровавыми преступлениями, решили перейти на сторону правительства и поднять сирийские флаги над своими населёнными пунктами.

Многие из этих мужчин готовы присоединиться к силам безопасности САР, чтобы поддерживать порядок в своих районах, а также вступить в Сирийскую армию.

Как сообщалось ранее, тысячи радикальных исламистов и члены их семей уже неделю покидают свой оплот на севере провинции Хомс. Перед этим они сдали множество военной техники и различного оружия. «Донбасс сегодня»

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