Военные РФ вошли в Растанский анклав, вчерашние боевики поднимают флаги Сирии
08:48 15.05.2018
В понедельник российские военные вошли в населенные пункты Растанского анклава в Хомсе, их встречают вчерашние боевики и водружают государственные флаги САР. В результате переговоров с российскими военными многие местные вооруженные группы, незапятнанные кровавыми преступлениями, решили перейти на сторону правительства и поднять сирийские флаги над своими населёнными пунктами. Многие из этих мужчин готовы присоединиться к силам безопасности САР, чтобы поддерживать порядок в своих районах, а также вступить в Сирийскую армию. Как сообщалось ранее, тысячи радикальных исламистов и члены их семей уже неделю покидают свой оплот на севере провинции Хомс. Перед этим они сдали множество военной техники и различного оружия. «Донбасс сегодня»
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