Военные РФ вошли в Растанский анклав, вчерашние боевики поднимают флаги Сирии

08:48

В понедельник российские военные вошли в населенные пункты Растанского анклава в Хомсе, их встречают вчерашние боевики и водружают государственные флаги САР.

В результате переговоров с российскими военными многие местные вооруженные группы, незапятнанные кровавыми преступлениями, решили перейти на сторону правительства и поднять сирийские флаги над своими населёнными пунктами.

Многие из этих мужчин готовы присоединиться к силам безопасности САР, чтобы поддерживать порядок в своих районах, а также вступить в Сирийскую армию.