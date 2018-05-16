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Президент утвердил новую структуру правительства

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09:00 16.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре органов исполнительной власти», представленный ему ранее премьер-министром Дмитрием Медведевым на встрече в Сочи. Предложения по кадрам премьер передаст главе государства 18 мая.

Новое правительство будет представлено 10 вице-премьерами, среди которых — первый вице-премьер — министр финансов. Также в структуре правительства будет 17 министерств, подчиняющихся премьер-министру, и 5 министерств, подчиняющихся президенту.

Минобрнауки будет разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет упразднено.  Коммерсантъ

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