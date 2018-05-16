Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку
13:00 16.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Осужденный на 20 лет за терроризм режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку до освобождения всех украинских заключенных в России. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сказал «Эху Москвы», что его подзащитный намерен идти до конца.
Адвокат уточнил, что голодовку О.Сенцов, содержащийся в ИК строгого режима «Белый медведь», начал в понедельник 14 мая. Он отметил, что виделся с режиссером накануне, когда тот и передал для публикации соответствующее заявление. «Он готов пойти до конца, то есть либо его условия выполнят, либо он умрет», — уточнил Д.Динзе. «Он не идет ни на какие переговоры с колонией».
Дмитрий Динзе добавил, что администрация колонии, в крайнем случае, вмешается и Сенцова будут «кормить медикаментозно».
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