ЦИК согласился дать москвичам возможность проголосовать за пределами столицы
17:07 16.05.2018
Предложение градоначальника Москвы Сергея Собянина о создании накануне выборов мэра столицы избирательных участков за пределами города получило поддержку Центральной избирательной комиссии (ЦИК). По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, это предложение может быть интересно и другим субъектам РФ. «Эксперимент, помимо Москвы, может быть в маленьком масштабе, и другие регионы, если кто-то заинтересуется, могут опробовать на предстоящих выборах», - сказала Памфилова, по мнению которой, инициативу нужно дорабатывать и смотреть, в каком объеме она осуществима на выборах мэра Москвы 9 сентября. Как отметила заммэра столицы, глава аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова, участки для голосования планируется создать в крупных садовых некоммерческих товариществах (СНТ), а также на транспортных узлах в регионах, которые граничат с Москвой. Глава Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов отметил, что создание избирательных участков будет обсуждаться с руководителями садовых товариществ. «СНТ - маленькая ячейка гражданского общества, достаточно саморегулируемая, самосоздаваемая, - считает председатель МГИК. - Естественно, мы встретимся с руководством СНТ. Принцип должен быть такой – (создавать надо) там, где люди попросят и захотят, а не так просто взять и организовать участки».
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