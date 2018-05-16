В течение года в России появится правовое регулирование беспилотного транспорта
17:12 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законодательное регулирование в сфере беспилотного транспорта должно появиться в России в течение одного года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме.
"Вот по беспилотному транспорту здесь господин Вайсэр (основатель и гендиректор Gett Дейв Вайсэр) сказал, что в течение 5 лет нужно, чтобы обязательно регулирование появилось. Я могу вам твердо сказать - мы постараемся сделать в России, во всяком случае, чтобы это регулирование появилось в течение года", - сказал Медведев.
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