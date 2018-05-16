0
0
167
Новости

В течение года в России появится правовое регулирование беспилотного транспорта

Добавить в избранное

17:12 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательное регулирование в сфере беспилотного транспорта должно появиться в России в течение одного года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме.

"Вот по беспилотному транспорту здесь господин Вайсэр (основатель и гендиректор Gett Дейв Вайсэр) сказал, что в течение 5 лет нужно, чтобы обязательно регулирование появилось. Я могу вам твердо сказать - мы постараемся сделать в России, во всяком случае, чтобы это регулирование появилось в течение года", - сказал Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:30 16.05.2018
Россия и Франция договариваются о сотрудничестве по вопросам предупреждения ЧС
0
58
17:40 16.05.2018
Американский журналист считает, что Украина должна "разбомбить" Крымский мост
0
148
17:07 16.05.2018
ЦИК согласился дать москвичам возможность проголосовать за пределами столицы
0
173
17:00 16.05.2018
Порошенко отозвал законопроект, лишающий гражданства Украины крымчан с паспортом РФ
0
204
16:32 16.05.2018
Байкеры первыми нарушили ПДД на Крымском мосту
0
239
16:12 16.05.2018
Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
0
360
16:00 16.05.2018
Жителей села в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем военном полигоне
0
243
15:32 16.05.2018
Питерские единороссы не допустят оппозицию к парламентским расследованиям
0
268
15:12 16.05.2018
Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
0
322
15:00 16.05.2018
В Мали перед президентскими выборами совершено ритуальное убийство 5-летней девочки
0
322

Возврат к списку