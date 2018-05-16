Мария Шарапова обыграла Доминику Цибулкову и вышла в третий круг WTA

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянка Мария Шарапова со счетом 3:6, 6:4; 6:2 обыграла Доминику Цибулкову из Словакии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме (призовой фонд - $3,22 млн).

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей встречи между испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной на турнире под третьим номером, и Дарьей Гавриловой из Австралии. Их матч пройдет позднее в среду.

Ранее в матче второго круга россиянка Елена Веснина со счетом 2:6, 6:4, 5:7 проиграла американке Винус Уильямс.







