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Мария Шарапова обыграла Доминику Цибулкову и вышла в третий круг WTA

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23:15 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянка Мария Шарапова со счетом 3:6, 6:4; 6:2 обыграла Доминику Цибулкову из Словакии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме (призовой фонд - $3,22 млн).

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей встречи между испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной на турнире под третьим номером, и Дарьей Гавриловой из Австралии. Их матч пройдет позднее в среду.

Ранее в матче второго круга россиянка Елена Веснина со счетом 2:6, 6:4, 5:7 проиграла американке Винус Уильямс.

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