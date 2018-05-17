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Волгоградские экологи занялись опасными для здоровья теплицами

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12:05 17.05.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Проблемой качества овощей и ягод, выращиваемых в теплицах региона, занялись волгоградские экологические активисты. По словам «зеленых», этот вопрос является частью проблемы защиты окружающей среды от негативного воздействия опасных технологий, нередко применяемых при тепличном производстве сельхозпродукции.

Тепличной проблеме было посвящено выездное совещание Экологического совета при Волгоградской областной Думе, которое состоялось 16 мая в Иловлинском районе. В совещании, помимо экологов, приняли участие руководители района и райцентра, главы сельских поселений, представители правоохранительных органов и предприниматели.

«Ситуация с тепличным бизнесом в Иловлинском, Городищенском и ряде других районов области давно является предметом нашего пристального внимания, – рассказала «НГ» председатель регионального Экологического совета Ирина Соловьева. – В ходе рейдов по овощеводческим хозяйствам не раз выявлялись факты загрязнения земель сельхозназначения и водных объектов отходами производства, полиэтиленовой пленкой и мусором. Вопросы вызывает не только незаконная добыча воды для полива теплиц с использованием насосов, но и правомерность применения в больших количествах пестицидов и агрохимикатов. Ведь это имеет уже прямое отношение к безопасности здоровья людей, которые покупают потом тепличную продукцию на рынках Волгограда, Москвы и других городов страны».
Как выяснилось во время выездного совещания Экосовета, несмотря на предпринимаемые местными властями меры, ситуация в тепличном комплексе остается по-прежнему проблемной. «Результаты последних проверок показали, например, что договоры на оказание услуг по приему и обработке отходов производства и использованного полиэтилена заключила только часть предпринимателей, занимающихся выращиванием овощей в теплицах. Зафиксированы также новые случаи несоблюдения установленных лимитов забора воды», – сообщили «НГ» в областном Экосовете.

По словам Ирины Соловьевой, «к сожалению, кардинальных перемен в тепличной сфере района экологи не увидели»: «Так, например, пользователи участков, на которых находятся теплицы, меняются, но лицензий на пользование недрами нет ни у старых, ни у новых арендаторов. То же самое можно сказать и о проектной документации, вернее, о ее отсутствии».

«Очевидно, что местным властям, природоохранным и правоохранительным органам необходимо действовать совместно и слаженно, занять более жесткую позицию в отношении нарушителей. Только так можно добиться изменения ситуации к лучшему», – считают волгоградские экологи, подчеркивая, что «только неизбежность наказания может заставить безответственных предпринимателей и тех, кто «крышует» их деятельность, выполнять требования природоохранного законодательства».

Андрей Серенко

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