Единороссы предложили штрафовать за "злоупотребление" правом на митинги
09:05 18.05.2018 Источник: РБК
Депутаты от фракции «Единая Россия» предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей о «злоупотреблении правом на проведение публичного мероприятия», предполагающей штрафы до 100 тыс. руб., говорится в законопроекте, размещенном в базе данных Госдумы.
Авторы документа предлагают штрафовать за «подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения». Кроме того, наказание предусмотрено для тех, кто не сообщает в органы власти об отмене мероприятий или не соблюдает сроки, в которые это необходимо делать. Штраф для граждан будет составлять 5-25 тыс.руб., для должностных лиц — 10-30 тыс. руб., для юрлиц — 20-100 тыс. руб. РБК
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