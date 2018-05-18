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СК возбудил второе дело из-за призывов взорвать Крымский мост

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14:32 18.05.2018 Источник: Газета.Ru

В Следственном комитете России (СК) завели уголовное дело в отношении редактора американского интернет-издания Washington Examiner, после того как там появилась статья журналиста Тома Рогана с призывом к взрыву моста через Керченский пролив. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечает следствие, редактор еженедельного журнала через интернет согласовал и разместил материал Рогана, в котором правоохранительные органы увидели пропаганду терроризма.
«По результатам проведенной проверки... возбуждено уголовное дело в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner» Уго Гурдона (Hugo Gurdon)», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении журналиста Тома Рогана, написавшего статью о том, что Украина должна взорвать Крымский мост. Газета.Ru

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