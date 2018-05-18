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Госдеп анонсировал "всеобъемлющую" стратегию по Ирану

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18:09 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео представит в понедельник, 21 мая всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана, который Вашингтон обвиняет в "пагубной деятельности". Об этом заявил в пятницу директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук во время телефонного брифинга с журналистами.

"Он представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана", - отметил Хук. По его словам, шеф американской дипломатии расскажет о том, как Вашингтон будет противостоять Тегерану в том числе и в деле разработке им баллистических ракет.

Помпео выступит 21 мая в вашингтонском консервативном фонде "Наследие" (Heritage Foundation).

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