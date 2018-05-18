Путин рассказал, какие вооружения он обсудит на совещании по ОПК

19:35 Источник: Газета.Ru





"Сегодня обсудим вопросы, связанные с разработкой и производством перспективных образцов вооружений и техники на основе прорывных технологий, в том числе и тех, о котором говорил в послании федеральному собранию 1 марта этого года", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе совещания по оборонно-промышленному комплексу будут обсуждаться вооружения, о которых глава государства говорил в послании Федеральному Собранию.