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Путин рассказал, какие вооружения он обсудит на совещании по ОПК

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19:35 18.05.2018 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе совещания по оборонно-промышленному комплексу будут обсуждаться вооружения, о которых глава государства говорил в послании Федеральному Собранию.

"Сегодня обсудим вопросы, связанные с разработкой и производством перспективных образцов вооружений и техники на основе прорывных технологий, в том числе и тех, о котором говорил в послании федеральному собранию 1 марта этого года", - сказал Путин.

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