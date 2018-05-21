Склады боевиков с оружием, в том числе из стран НАТО, находят на востоке провинции Хомс

07:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими военными находят склады с оружием и подпольные цеха по производству взрывчатых устройств в освобожденных от боевиков восточных районах провинции Хомс. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

На складах обнаруживают вооружение, произведенное в государствах - членах НАТО. Подземные тоннели оборудованы медицинскими комплексами, а также камерами для содержания заложников из числа мирных жителей. Сирийские саперы продолжают разминирование населенных пунктов на освобожденной территории.

"Мы находимся в населенном пункте Заа-Фаран провинции Хомс на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России - прим. ТАСС). Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР "Тоу-2". Помещения очень оборудованные", - рассказал журналистам представитель российского Центра

Как сообщалось ранее, ряд городов провинции Хомс при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон был освобожден от боевиков незаконных вооруженных формирований. Эти территории перешли под контроль правительства Сирии.