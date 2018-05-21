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Болгария не будет покупать у России истребители МиГ

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11:20 21.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Болгария отказывается покупать у России истребители МиГ. Об этом накануне визита в Сочи заявил президент страны Румен Радев.

Советские МиГ-29 и Су-25 – основа болгарской военной авиации. В марте наши страны подписали рамочное соглашение о ремонте техники на 40 миллионов евро. Лидер Болгарии, бывший главком ВВС и летчик Румен Радев говорил тогда о необходимости восстановления взаимовыгодных отношений между Москвой и Софией. По его словам, контракт не решит проблему технической поддержки истребительной авиации, но позволит гарантировать воздушный суверенитет.

Поддержка произведенной в СССР авиатехники в состоянии боеготовности остается приоритетом для военных Болгарии, однако пополнить парк новыми российскими образцами не удастся . Согласно требованиям правительства, приобретаемые боевые самолеты должны быть произведены и находиться на вооружении по крайней мере в одном государстве-члене НАТО или Евросоюза. Из-за этого условия покупка дополнительных истребителей МиГ у России невозможна, заявил Радев в интервью газете «Коммерсантъ».

Первая встреча Путина и Радева состоится во вторник. Сегодня переговоры с болгарским лидером проведет премьер Дмитрий Медведев. Они обсудят совместные проекты в энергетике, промышленности и транспорте. Эхо Москвы

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