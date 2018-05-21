Люка Бессона обвинили в изнасиловании
12:00 21.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Парижская полиция расследует обвинение в изнасиловании, выдвинутое против одного из самых известных французских режиссеров Люка Бессона. Жалоба в полицейский участок в Париже в пятницу была подана актрисой, имя которой не называется.
"Люк Бессон категорически отрицает эти фантастические обвинения", - заявил агентству Франс Пресс юрист режиссера Тьерри Маремберт. Юрист добавил, что режиссер знает женщину, подавшую жалобу, но "никогда не вел себя ненадлежащим образом по отношению к ней". Ассошиэйтед пресс сообщает, что речь идет об инциденте в отеле "Бристоль" в Париже с женщиной 27 лет.
По данным источников Франс пресс, актриса утверждала, что состояла с Бессоном в отношениях около двух лет, и пожаловалась на принуждение к близости, которое было связано с работой.
По версии радио Europe 1, которое первым сообщило об обвинении, женщина пожаловалась, что "выпила чашку чая, почувствовала себя плохо и потеряла сознание", а пришла в себя во время нападения сексуального характера.
Об обвинении стало известно в день закрытия Каннского кинофестиваля, одним из лейтмотивов которого была борьба с сексуальными домогательствами. Русская служба Би-би-си
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