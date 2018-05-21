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Берлускони поведал о красоте крымских парков

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12:20 21.05.2018 Источник: REGNUM

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, выступая перед своими сторонниками заявил, что считает Крым самым красивым регионом России. 

Берлускони вспомнил, как ехал по полуострову на машине с президентом РФ Владимиром Путиным и его поразила красота парков. Когда именно это было — лидер партии «Вперед, Италия» не уточнил.

По его мнению, парки, которые появились в Крыму 70 лет назад при Сталине, делают регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России.

Напомним, 81-летний Сильвио Берлускони последний раз побывал в Крыму в 2015 году. Тогда с Путиным они посетили Ялту, комбинат «Массандра» и Свято-Владимирский собор в Херсонесе. ИА REGNUM

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