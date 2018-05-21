Жителям Швеции разошлют брошюру "Если придет война"

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Швеции впервые за 57 лет разошлют каждому из 4,8 миллиона домохозяйств страны брошюру под названием "Если придет война", призванную лучше подготовить жителей государства к военной ситуации и террору, а также к информационному воздействию. Об этом в понедельник на презентации публикации рассказал генеральный директор Управления защиты гражданского населения"Швеция безопаснее многих стран, но существуют угрозы, - отметил глава ведомства, которое подготовило брошюру по поручению правительства. - Важно, чтобы мы были готовы позаботиться о себе в течение нескольких дней, пока системы не начнут функционировать снова". Элиассон считает, что главными угрозами в настоящее время являются изменения климата, ситуация в сфере безопасности и зависимость от интернета.Впервые такой материал распространялся во время Второй мировой войны. В 1980-е годы практика подготовки брошюры "Если придет война" была прекращена, но сейчас ее решили возобновить. В новой публикации есть информация о том, как нужно быть готовым к терактам, природным катастрофам и войне, а также к "фейковым новостям".По словам руководителя проекта Кристины Андерссон, многие шведы хотят "конкретных советов в мире, который они воспринимают как довольно неустойчивый". "Мы должны взять на себя ответственность и предоставить людям конкретные советы, чтобы они чувствовали, что могут оказывать влияние на собственную безопасность, - говорит она. - Самое главное - иметь запас продуктов и воды, тепло и связь".Информация также будет доступна на 13 языках на веб- сайте ведомства.