0
0
79
Новости

Жителям Швеции разошлют брошюру "Если придет война"

Добавить в избранное

15:12 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Швеции впервые за 57 лет разошлют каждому из 4,8 миллиона домохозяйств страны брошюру под названием "Если придет война", призванную лучше подготовить жителей государства к военной ситуации и террору, а также к информационному воздействию. Об этом в понедельник на презентации публикации рассказал генеральный директор Управления защиты гражданского населения Дан Элиассон.

"Швеция безопаснее многих стран, но существуют угрозы, - отметил глава ведомства, которое подготовило брошюру по поручению правительства. - Важно, чтобы мы были готовы позаботиться о себе в течение нескольких дней, пока системы не начнут функционировать снова". Элиассон считает, что главными угрозами в настоящее время являются изменения климата, ситуация в сфере безопасности и зависимость от интернета.

Впервые такой материал распространялся во время Второй мировой войны. В 1980-е годы практика подготовки брошюры "Если придет война" была прекращена, но сейчас ее решили возобновить. В новой публикации есть информация о том, как нужно быть готовым к терактам, природным катастрофам и войне, а также к "фейковым новостям".

По словам руководителя проекта Кристины Андерссон, многие шведы хотят "конкретных советов в мире, который они воспринимают как довольно неустойчивый". "Мы должны взять на себя ответственность и предоставить людям конкретные советы, чтобы они чувствовали, что могут оказывать влияние на собственную безопасность, - говорит она. - Самое главное - иметь запас продуктов и воды, тепло и связь".

Информация также будет доступна на 13 языках на веб- сайте ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:12 21.05.2018
Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А" - источник
0
41
13:32 18.05.2018
КНР успешно провела ходовые испытания первого авианосца
0
243
10:20 18.05.2018
РФ отправила в Арктику сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160
0
262
15:00 17.05.2018
Подводный аппарат "Посейдон" сможет нести боеголовку мощностью до 2 мегатонн - источник
0
307
16:12 16.05.2018
Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
0
446
15:12 16.05.2018
Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
0
359
13:32 15.05.2018
В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
0
442
12:00 14.05.2018
Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
0
467
09:00 14.05.2018
Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
0
555
10:13 13.05.2018
WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
0
553

Возврат к списку