Китай увеличит закупки газа у США ради прекращения торговой войны

08:36 Источник: РОСБАЛТ

США и Китай достигли предварительных договоренностей по взаимной торговле. Об этом объявил министр финансов Штатов, передает Bloomberg

По итогам двухдневных переговоров в Вашингтоне, где китайскую сторону представлял вице-премьер Госсовета Лю Хэ, а американскую — лично Дональд Трамп, был подготовлен план, который позволит предотвратить разрастание торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

«Мы ставим торговую войну на паузу», — заявил Мнучин.

Договоренности включают увеличение закупки Китаем американских товаров, прежде всего энергоносителей, сообщил The Hill экономический советник Белого дома. По его словам, речь идет о том, чтобы «существенно увеличить» поставки в КНР американского сжиженного газа.