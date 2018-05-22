Ройзман заявил об уходе с поста главы Екатеринбурга
09:05 22.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Евгений Ройзман заявил об уходе с поста главы Екатеринбурга. Причиной такого решения он назвал радиостанции «Говорит Москва» отмену выборов мэра в уральской столице.
«Принят, на мой взгляд, закон, который противоречит Конституции, противоречит федеральным законам и противоречит интересам города Екатеринбурга. Это закон об отмене прямых выборов мэра. Требуется внести поправки в устав, чтобы легитимизировать заведомо антиконституционный закон. Я отказался это делать и подал в отставку. Всё, все решения приняты. Что буду делать дальше? Жить!».
Выборы мэра Екатеринбурга были отменены 3 апреля, когда Заксобрание Свердловской области утвердило новую схему избрания главы города. Как ожидается, депутаты будут выбирать его из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Сегодня Дума Екатеринбурга должна принять поправки в городской устав, которые приведут его в соответствие региональному законодательству.
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