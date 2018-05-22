Джонсон видит эффект от ряда антироссийских санкций
12:32 22.05.2018 Источник: Газета.Ru
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у британской стороны есть свои методы для того, «чтобы справиться с людьми, близкими к президенту России Владимиру Путину», передает Bloomberg.
«Я думаю, что эффект от некоторых санкций, в частности в отношении некоторых лиц, был сильно заметен, и я это отметил, но у нас есть своя система и собственный подход. Существует более широкий вопрос о том, что Британия может сделать, чтобы справиться с людьми, близкими к Путину, которые могут иметь незаконно полученные средства», — сказал Джонсон.
Он также отметил, что британская сторона не может заняться собственным режимом санкций до тех пор, пока входит в состав Евросоюза, ввиду необходимости согласования их с другими участниками. Джонсон подчеркнул, что после выхода из ЕС в марте 2019 года у Великобритании появится возможность занять более жесткую позицию.
Новости
- 11:05 22.05.2018
- Die Welt: В Германии возродят танки Leopard 2
- 09:00 22.05.2018
- CNBC сообщили о неудачных испытаниях ракет с ядерной установкой в РФ
- 14:12 21.05.2018
- Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А" - источник
- 13:32 18.05.2018
- КНР успешно провела ходовые испытания первого авианосца
- 10:20 18.05.2018
- РФ отправила в Арктику сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160
- 15:00 17.05.2018
- Подводный аппарат "Посейдон" сможет нести боеголовку мощностью до 2 мегатонн - источник
- 16:12 16.05.2018
- Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
- 15:12 16.05.2018
- Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
- 13:32 15.05.2018
- В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
- 12:00 14.05.2018
- Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать