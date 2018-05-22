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Новости

Джонсон видит эффект от ряда антироссийских санкций

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12:32 22.05.2018 Источник: Газета.Ru

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у британской стороны есть свои методы для того, «чтобы справиться с людьми, близкими к президенту России Владимиру Путину», передает Bloomberg.

«Я думаю, что эффект от некоторых санкций, в частности в отношении некоторых лиц, был сильно заметен, и я это отметил, но у нас есть своя система и собственный подход. Существует более широкий вопрос о том, что Британия может сделать, чтобы справиться с людьми, близкими к Путину, которые могут иметь незаконно полученные средства», — сказал Джонсон.

Он также отметил, что британская сторона не может заняться собственным режимом санкций до тех пор, пока входит в состав Евросоюза, ввиду необходимости согласования их с другими участниками. Джонсон подчеркнул, что после выхода из ЕС в марте 2019 года у Великобритании появится возможность занять более жесткую позицию.

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