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Песков не стал комментировать сообщения о назначении Шувалова главой ВЭБа

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15:00 22.05.2018 Источник: Известия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о планах назначить бывшего первого зампреда правительства Игоря Шувалова главой Внешэкономбанка.

«Мы никогда не обсуждаем кадровые темы, не будем это делать и на этот раз», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин мог предложить Шувалову возглавить кредитную организацию на встрече 20 мая.

Игорь Шувалов занимал должность первого вице-премьера с 2008 года. До этого он работал помощником президента РФ. Сейчас должность председателя ВЭБа занимает Сергей Горьков, он возглавил госкорпорацию 26 февраля 2016 года. Известия

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