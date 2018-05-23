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Новости

Раввина Омска депортируют по требованию ФСБ - СМИ

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09:20 23.05.2018

Главного раввина Омска и Сибири Ошера Кричевского депортируют из России. В Федеральной службе безопасности считают, что он выступал за изменение конституционного строя. Обжаловать это решение в областном суде он не смог, сообщает "Омск Здесь". Заседание проходило сегодня, по требованию ФСБ, в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются.

В пресс-службе Омского областного суда корреспонденту "Сибирь.Реалии" подтвердили отказ в удовлетворении иска, уточнив, что раввин может обжаловать его в Верховном суде России.

Решение аннулировать вид на жительство Кричевского и его семье в апреле 2018 было принято миграционной службой по обращению ФСБ. 

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