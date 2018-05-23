Раввина Омска депортируют по требованию ФСБ - СМИ
09:20 23.05.2018
Главного раввина Омска и Сибири Ошера Кричевского депортируют из России. В Федеральной службе безопасности считают, что он выступал за изменение конституционного строя. Обжаловать это решение в областном суде он не смог, сообщает "Омск Здесь". Заседание проходило сегодня, по требованию ФСБ, в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются.
В пресс-службе Омского областного суда корреспонденту "Сибирь.Реалии" подтвердили отказ в удовлетворении иска, уточнив, что раввин может обжаловать его в Верховном суде России.
Решение аннулировать вид на жительство Кричевского и его семье в апреле 2018 было принято миграционной службой по обращению ФСБ.
Новости
- 09:05 23.05.2018
- В США умер писатель Филип Рот
- 09:00 23.05.2018
- В Верховной раде заявили, что Крымский мост принадлежит Украине
- 08:46 23.05.2018
- Экс-начальник спасотряда МЧС на Камчатке пойдет под суд за хищение
- 08:36 23.05.2018
- Эрмитаж взыскивает с бывшего замминистра культуры 856 млн рублей
- 08:24 23.05.2018
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке сбора персональных данных детей
- 08:12 23.05.2018
- Россия угрожает ввести пошлины на товары из США на $538 млн
- 08:00 23.05.2018
- Президент Болгарии заявил Путину о намерении восстановить диалог с Россией
- 07:45 23.05.2018
- ФИФА не обнаружила нарушений допинговых правил российскими футболистами
- 07:36 23.05.2018
- Израильские самолеты поразили подземную и две морские цели ХАМАС в секторе Газа - армия
- 07:24 23.05.2018
- Украина официально вышла из ряда договоров с СНГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать