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В Чили отстранены от должностей 14 священников, обвиненных в насилии и домогательствах

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16:32 23.05.2018 Источник: NEWSru.co.il

Архиепископство Ранкагуа (Чили) приняло решение временно отстранить от занимаемых должностей 14 священников, против которых были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии и домогательствах по отношению к несовершеннолетним, пишет портал 24horas.cl.

Соответствующее решение было утверждено епископом Ранкагуа Алехандро Гойком.

В официальном заявлении сказано, что действия отстраненных священников могут быть признанными преступлениями в гражданской и в канонической сферах. При этом отмечается, что архиепископство не уполномочено давать правовую оценку совершенным деяниям, степень вины священников установит суд. Newsru.co.il

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