Китай не обнаружил признаков "акустической атаки" на сотрудника консульства США
08:20 24.05.2018 Источник: Коммерсант.ru
Министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что КНР не обнаружила признаков «акустической атаки» на сотрудника американского консульства в Гуанчжоу. Видеозапись выступления министра опубликована на странице Госдепа в Facebook.
«По поводу американского дипломата в Гуанчжоу. Китай расследует это со всей ответственностью. Мы не обнаружили того, что какая-то организация или физическое лицо осуществили " акустическую атаку". И мы бы предложили США провести внутреннее расследование»,— сказал Ван И.
Напомним, дипломат пожаловался на аномальные «звуковые ощущения и давление», а позднее у него была диагностирована легкая черепно-мозговая травма. В связи с этим Госдеп США выразил обеспокоенность. Коммерсантъ
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