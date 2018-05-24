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Китай не обнаружил признаков "акустической атаки" на сотрудника консульства США

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08:20 24.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что КНР не обнаружила признаков «акустической атаки» на сотрудника американского консульства в Гуанчжоу. Видеозапись выступления министра опубликована на странице Госдепа в Facebook.

«По поводу американского дипломата в Гуанчжоу. ​Китай расследует это со всей ответственностью. Мы не обнаружили того, что какая-то организация или физическое лицо осуществили " акустическую атаку". И мы бы предложили США провести внутреннее расследование»,— сказал Ван И.

Напомним, дипломат пожаловался на аномальные «звуковые ощущения и давление», а позднее у него была диагностирована легкая черепно-мозговая травма. В связи с этим Госдеп США выразил обеспокоенность. Коммерсантъ

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