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Новости

Пашинян сообщил об отставке главы Генштаба ВС Армении

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11:00 24.05.2018

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян будет освобожден с должности. Об этом заявил на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, он уже представил президенту Армении решение об освобождении Акопяна в связи с переходом на другую работу.

"Сегодня, до конца дня, будет избран новый начальник, а завтра я его представлю”, — заявил Пашинян.

Мовсес Акопян занимал пост главы Генштаба с октября 2016 года, ранее он занимал должность министра обороны Нагорного Карабаха. armeniasputnik.am

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