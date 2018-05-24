Пашинян сообщил об отставке главы Генштаба ВС Армении
11:00 24.05.2018
Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян будет освобожден с должности. Об этом заявил на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, он уже представил президенту Армении решение об освобождении Акопяна в связи с переходом на другую работу.
"Сегодня, до конца дня, будет избран новый начальник, а завтра я его представлю”, — заявил Пашинян.
Мовсес Акопян занимал пост главы Генштаба с октября 2016 года, ранее он занимал должность министра обороны Нагорного Карабаха. armeniasputnik.am
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