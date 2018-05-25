Гордума Екатеринбурга отменила прямые выборы главы города

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Гордумы Екатеринбурга в пятницу на внеочередном заседании внесли в городской Устав поправки, отменяющие прямые выборы главы города, передает корр. ТАСС.За данное решение проголосовал 31 депутат, один - против. Ранее Гордума приняла отставку мэра Екатеринбурга, председателя городского парламента Евгения Ройзмана. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Гордумы, принять поправки было необходимо, чтобы привести Устав города в соответствие с областным законодательством.Согласно принятым поправкам главу города теперь будут избирать депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Нынешняя система, при которой глава города выполнял обязанности председателя Гордумы, а глава администрации решал хозяйственные вопросы, упраздняется."Временно возложить исполнение полномочий главы города Екатеринбурга - председателя Екатеринбургской городской Думы на Тестова Виктора Николаевича, то есть на меня. Данное решение вступает в силу немедленно. Опубликовать его в "Вестнике городской Думы" и в интернете", - сказал спикер городского парламента.После заседания в течение 10 дней врио главы Екатеринбурга должен подписать изменения, далее постановление будет отправлено на государственную регистрацию, затем решение будет опубликовано в газете "Вечерний Екатеринбург", где размещаются решения гордумы и администрации города, и в газете "Вестник городской Думы". Оно вступит в силу с момента опубликования, однако и. о главы продолжит исполнять свои обязанности до выборов в Гордуму, которые пройдут 9 сентября.Прошлые выборы главы Екатеринбурга прошли в 2013 году, на них победил Евгений Ройзман, главой городской Администрации сейчас является Александр Якоб.