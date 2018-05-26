Поврежденную в Третьяковке вандалом картину, спасают сотрудники и реставраторы
11:20 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реставраторы Третьяковской галереи провели неотложные аварийные работы после нападения вандала на картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", сейчас прорабатывается план по восстановлению полотна. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.
Как сообщили ранее в МВД, полицейские в Москве задержали мужчину, который вечером в пятницу повредил картину в Третьяковской галерее. В пресс-службе галереи рассказали, что в результате ударов стекло, защищавшее работу, было разбито, картина получила серьезные повреждения - холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"После получения информации о случившемся в музее для принятия неотложных мер по спасению произведения на место происшествия незамедлительно прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства. <...> По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий реставраторы музея провели неотложные аварийные работы - извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея", - сообщили в пресс- службе.
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