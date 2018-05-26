Столтенберг назвал дату ближайшего заседания Совета Россия-НАТО

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заседание Совета Россия - НАТО пройдет на следующей неделе - в четверг, 31 мая. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг немецкому еженедельнику "Шпигель" в субботу.

"Мы соберемся в следующий четверг для Совета Россия - НАТО, чтобы продолжить диалог с Россией", - приводит издание его слова. "Нам нужен диалог, чтобы улучшать наши отношения и снизить напряжение", - сказал он. По его словам, контакты с Москвой выстраивать непросто, но при этом очень важно.

В числе релевантных тем Столтенберг назвал "Украину, военную прозрачность, снижение рисков и учения".