"Российское дело" разрушило жизни американцев - Трамп

16:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жизни людей в США, которые приехали работать в Вашингтон в федеральных учреждениях, были разрушены в результате так называемой охоты на ведьм в связи с приписываемым России вмешательством в президентские выборы в 2016 году. Такую точку зрения изложил в воскресенье в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"Кто вернет молодые и прекрасные жизни (и других), которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами, желая помочь нашей стране... Но в итоге вернулись домой разбитыми в пух и прах!" - написал он.