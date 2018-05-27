"Российское дело" разрушило жизни американцев - Трамп
16:54 27.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жизни людей в США, которые приехали работать в Вашингтон в федеральных учреждениях, были разрушены в результате так называемой охоты на ведьм в связи с приписываемым России вмешательством в президентские выборы в 2016 году. Такую точку зрения изложил в воскресенье в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп.
"Кто вернет молодые и прекрасные жизни (и других), которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами, желая помочь нашей стране... Но в итоге вернулись домой разбитыми в пух и прах!" - написал он.
Новости
- 16:00 27.05.2018
- В Париже на марше протеста задержаны 43 человека
- 14:33 27.05.2018
- ДНР: Украина перебросила танки под Горловку
- 13:17 27.05.2018
- Ричард Брэнсон собрался в космос в ближайшие месяцы
- 12:00 27.05.2018
- В Сирии погибли четверо российских военных
- 11:15 27.05.2018
- Израильский танк ударил по посту ХАМАС в ответ на размещение фугаса на границе
- 10:27 27.05.2018
- Салах сможет поехать на чемпионат мира - египетский министр
- 09:59 27.05.2018
- Объявлена дата "Прямой линии" с Владимиром Путиным
- 20:20 26.05.2018
- "Газпром" протянет газопровод до Европы по турецкой земле
- 18:50 26.05.2018
- Песков, рассказал, что редко видит жену, и что пропуск на работу у него просрочен
- 18:31 26.05.2018
- Россия предоставила Турции скидку на газ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать