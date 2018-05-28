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В Приморье нашли пропавший в 1945 году советский истребитель

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10:20 28.05.2018

В Приморье обнаружен советский самолет, упавший в тайге в 1945 году. Участники экспедиции преодолели более 500 километров. В результате обломки советского истребителя военно-воздушных сил Тихоокеанского флота ЛаГГ-3 обнаружили в тайге Приморья. Самолет исчез в августе 1945 года, с тех пор о нем не было ничего известно. Тело пилота тогда удалось найти, но саму машину – нет.

На месте катастрофы участниками экспедиции были собраны все фрагменты истребителя и личные вещи летчика Степана Голика. Также там была установлена памятная доска.  fedpress.ru

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