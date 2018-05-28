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Новости

Глава Якутии подал в отставку

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12:20 28.05.2018

Глава Якутии Егор Борисов подал в отставку. «Я сегодня принял осознанное решение о прекращении полномочий по собственному желанию», — сообщил Егор Борисов сейчас на встрече с главными редакторами ведущих СМИ Якутии.

«Считаю, что такой момент в республике нужен новый руководитель. Осталось буквально несколько месяцев для проведения выборов в этом году. Я всегда руководствовался интересами якутян и государства, вместе с вами разделял радость и горе. Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие. Остаюсь верным своему народу. У Якутии светлое будущее. Президентом РФ, надеюсь, будет поддержана наша кандидатура. Это будет не варяг», — передает слова Егора Борисова корреспондент ЯСИА.

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