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Наказание за исполнение санкций не должно быть ограничителем для инвестклимата - Песков

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13:01 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о наказаниях за исполнение санкций не должен быть ограничителем для инвестклимата, но как он технически будет работать, станет известно позже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, этот законопроект не должен вводить каких- то излишних ограничителей или раздражителей для инвестиционного климата - это очевидно, - сказал представитель Кремля. - А как технологически это будет сделано - это будет разъяснено позже".

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