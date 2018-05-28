Наказание за исполнение санкций не должно быть ограничителем для инвестклимата - Песков

13:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о наказаниях за исполнение санкций не должен быть ограничителем для инвестклимата, но как он технически будет работать, станет известно позже, сообщил пресс-секретарь президента"Безусловно, этот законопроект не должен вводить каких- то излишних ограничителей или раздражителей для инвестиционного климата - это очевидно, - сказал представитель Кремля. - А как технологически это будет сделано - это будет разъяснено позже".