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Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за инцидента с политологом

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13:00 29.05.2018 Источник: Фонтанка.ру

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в Варшаве Сергея Андреева после того, как польский политолог, глава государственного Польского института международных дел (PISM) Славомир Дембский был задержан в московском аэропорту Домодедово.

Об этом 29 мая сообщило польское новостное агентство PAP со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Руководителю российской дипмиссии вручили ноту с просьбой разъяснить инцидент в российском аэропорту.

Славомир Дембский не прошел погранконтроль в Домодедово, после чего ему запретили въезжать в Россию. Он вынужден был вернуться во Франкфурт-на-Майне, откуда прилетел.

Напомним, что это не первый раз, когда гражданину Польши, публичному лицу, запрещают въезд в нашу страну. Так, в мае журналист Томаш Мацейчук заявил, что ему закрыт въезд в РФ до 2048 года. "Фонтанка"

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