Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за инцидента с политологом
13:00 29.05.2018 Источник: Фонтанка.ру
Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в Варшаве Сергея Андреева после того, как польский политолог, глава государственного Польского института международных дел (PISM) Славомир Дембский был задержан в московском аэропорту Домодедово.
Об этом 29 мая сообщило польское новостное агентство PAP со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Руководителю российской дипмиссии вручили ноту с просьбой разъяснить инцидент в российском аэропорту.
Славомир Дембский не прошел погранконтроль в Домодедово, после чего ему запретили въезжать в Россию. Он вынужден был вернуться во Франкфурт-на-Майне, откуда прилетел.
Напомним, что это не первый раз, когда гражданину Польши, публичному лицу, запрещают въезд в нашу страну. Так, в мае журналист Томаш Мацейчук заявил, что ему закрыт въезд в РФ до 2048 года. "Фонтанка"
Новости
- 13:32 29.05.2018
- Центробанк не поддержал предложение о повышении штрафов за езду без ОСАГО
- 13:20 29.05.2018
- В Кремле ничего неизвестно о предложениях обменять Сенцова на Вышинского
- 13:05 29.05.2018
- Сирия признала независимость Ю.Осетии
- 12:32 29.05.2018
- Ежегодные потери РФ от наркомании оценили в 3,6 трлн рублей
- 12:20 29.05.2018
- "Мисс Татарстан-2006" обвинила в нападении сотрудников полиции
- 12:05 29.05.2018
- Улицы итальянских городов будут патрулировать полицейские из Китая
- 12:00 29.05.2018
- Газпром требует отменить решение Стокгольмского Арбитража по выплате Нафтогазу
- 11:32 29.05.2018
- Волгоградские общественники – самые медиа-активные на юге России
- 11:20 29.05.2018
- После звонка о бомбе в Казани эвакуировали аэропорт
- 11:05 29.05.2018
- В Британии "заблудился" пассажирский поезд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать