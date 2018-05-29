Путин назначил Моора врио главы Тюменской области
14:00 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назначил Александра Моора врио губернатора вместо возглавившего Минстрой Якушева.
"Назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тюменской области", - говорится в указе президента, опубликованном пресс-службой Кремля.
До последнего времени Моор занимал пост мэра Тюмени.
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