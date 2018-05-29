Госдолг Украины на конец апреля составил $77 млрд
17:00 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный долг Украины на конец апреля составил 77,05 млрд долларов. Об этом говорится в очередном отчете министерства финансов, опубликованном во вторник. По сравнению с началом 2018 года этот показатель в долларовом эквиваленте вырос на 1 процент.
За минувший год размеры государственных и гарантированных государством финансовых обязательств страны возросли на 7,5 процента, достигнув на конец декабря 2017 года 76,3 млрд долларов.
По подсчетам Минфина, в рамках обслуживания госдолга Украине предстоит до конца 2018 года выплатить 12,5 млрд долларов. В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию долга составят 12,1 млрд, в 2020 - 10,2 млрд долларов. В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит выплатить 117,4 млрд долларов.
Ранее правительство Украины поставило цель сократить уровень госдолга страны к концу 2020 года с нынешних 72 до 60 процентов ВВП.
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