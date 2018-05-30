Минтранс США требует от российских авиакомпаний отчитываться о полетах

08:10 Источник: РОСБАЛТ

Три российские авиакомпании должны будут предоставить министерству транспорта США информацию о будущих полетах в Штаты, сообщает BBC со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

Министерство, как уточняется, направит запросы в «Аэрофлот», «ЭйрБриджКарго» (дочерняя структура компании «Волга-Днепр») и «Якутию», чтобы проверить их на соответствие американскому законодательству.

Согласно документу, компаниям придется отчитаться обо всех перевозках грузов, в том числе в пассажирских самолетах, а также об оборудовании, которое будет использовано в ходе полетов, датам полетов, аэропортам назначения и времени прибытия и вылета.

Вашингтон называет эти меры ответом России за то, что она отказалась предоставить американским грузовым перевозчикам коридор для пролета в своем воздушном пространстве.