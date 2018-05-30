0
0
157
Новости

Путин принял отставку алтайского губернатора Карлина

Добавить в избранное

16:00 30.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Путин принял отставку алтайского губернатора Александра Карлина. Временно исполняющим обязанности главы края назначен Виктор Томенко, говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

Томенко прежде занимал пост председателя правительства Красноярского края. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 30.05.2018
У Nord Stream 2 AG арестуют активы
0
27
17:00 30.05.2018
СМИ сообщили о хищении арестованных денег полковника Захарченко
0
67
16:32 30.05.2018
Британец в Турции выпал из самолета и погиб
0
112
16:12 30.05.2018
Путин назначил врио главы Амурской области Василия Орлова
0
130
15:32 30.05.2018
Украинский министр: Москву невозможно изменить - только сжечь
0
185
15:12 30.05.2018
С Ростральной колонны в Петербурге упал руфер
0
201
15:00 30.05.2018
СМИ сообщили о повышении цен на услуги интернет-провайдеров из-за "закона Яровой"
0
241
14:32 30.05.2018
После мундиаля ситуация в Донбассе может измениться - генерал ВСУ
0
448
14:12 30.05.2018
Порошенко сообщил о начале принудительного взыскания по судебным спорам с "Газпромом"
0
306
14:00 30.05.2018
Банные веники из можжевельника оскорбили религиозные чувства жительницы Алтая
0
286

Возврат к списку