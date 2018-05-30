РЖД заявили о своей готовности к ЧМ-2018

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Российские железные дороги" завершили подготовку к обеспечению транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу. Об этом со ссылкой на генерального директора Олега Белозерова сообщает пресс-служба РЖД.

В частности, к чемпионату были отремонтированы и модернизированы 31 вокзальный комплекс и 5 вокзалов на промежуточных остановках дополнительных поездов. Реконструированы вокзалы в Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске, Рузаевке, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Также был введен в эксплуатацию железнодорожный участок Волгоград - аэропорт Гумрак, соединивший аэропорт с центром города.

"По прогнозам, нам предстоит перевезти порядка 2,6 млн пассажиров. Для этого запланировано около 15 тысяч рейсов поездов", - цитирует пресс-служба Олега Белозерова. Уточняется, что наибольшее количество поездов с болельщиками будет отправлено 24 и 27 июня: 45 и 40 составов соответственно.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.







