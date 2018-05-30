Генпрокурор Украины называет обвинения по делу Бабченко предварительными
22:15 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор Юрий Луценко спустя буквально пару часов после прямых обвинений, высказанных главой Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес российских спецслужб в связи с подготовкой "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, уже не был столь категоричен в формулировках, касающихся выводов следствия.
"Для нас очень важно получить всю возможную информацию о заказчике", - сказал Луценко на встрече президента Украины Петра Порошенко и главы СБУ Василия Грицака с самим Аркадием Бабченко.
"То есть предварительно у нас есть определенные доказательства того, что заказчик, вероятнее всего, находится на территории России, и это очевидно для следователей", - сказал генпрокурор, трижды использовав обороты, выражающие неполную степень уверенности.
Сам глава СБУ Василий Грицак на состоявшемся ранее сегодня брифинге по этому поводу однозначно обвинил во всем Россию.
"Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию. По полученным данным, убийство журналиста заказали именно российские спецслужбы. По крайней мере, такие данные есть сегодня у СБУ", - сказал Грицак.
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