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Новости

Канада ответит в случае введения Вашингтоном торговых пошлин

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09:05 31.05.2018 Источник: REGNUM

Ответные меры будут приняты Оттавой в случае введения Вашингтоном торговых пошлин на канадский алюминий и сталь, сообщает The Star.

От Вашингтона в Оттаве с неудовольствием ждут введения пошлин. По словам высокопоставленного канадского чиновника, США в этом случае ждет «торговое возмездие».

Напомним, после прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон существенно переориентировался на внутреннего производителя. Торговые пошлины на алюминий и сталь США вводятся не только для Китая, но и для американских сателлитов. ИА REGNUM

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