В Кабардино-Балкарии произошло крупное ДТП
10:05 31.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Крупное ДТП произошло в Кабардино-Балкарии. Пассажирская Газель столкнулась с КАМАЗом. По предварительным данным, погиб один человек, еще 11 пострадали. Детей среди участников аварии нет, — сообщили в региональном МВД. Эхо Москвы
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