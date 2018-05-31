Cуд Грозного продлил Оюбу Титиеву содержание под стражей на месяц
17:00 31.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Старопромысловский суд Грозного продлил на месяц содержание под стражей руководителю чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву, рассказал «Эхо Москвы» адвокат Петр Заикин:
Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.
Новости
- 16:32 31.05.2018
- Первую подлодку "Хаски" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" построят к 2027 г.
- 16:12 31.05.2018
- Иранская армия никогда не появлялась на территории Сирии - Асад
- 16:00 31.05.2018
- Пресечены незаконные поставки оружия в 14 регионах России
- 15:32 31.05.2018
- Дикий слон напал на сборщика грибов в Китае
- 15:12 31.05.2018
- ЕС ожидает от Киева детали истории с "убийством" Бабченко
- 15:00 31.05.2018
- Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению ячеек террористов
- 14:32 31.05.2018
- Алексея Улюкаева этапировали в колонию
- 14:12 31.05.2018
- Покинуть РФ из-за долгов не могут 2 300 тыс россиян
- 14:00 31.05.2018
- ЕСПЧ признал факт грубого нарушения прав человека в секретных тюрьмах ЦРУ в Румынии и Литве
- 13:32 31.05.2018
- Внук известного раввина вступает в религиозный гей-брак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать