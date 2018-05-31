Глава Европарламента: Мы ответим на пошлины США всеми доступными способами
18:35 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Европарламента Антонио Таяни разочарован решением США ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Соответствующее сообщение он опубликовал в четверг на своей странице в "Твиттере".
"Я очень сильно разочарован решением президента [США Дональда] Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. Мы ответим на это всеми доступными средствами для того, чтобы защитить свои интересы", - написал Таяни.
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