0
0
216
Новости

Глава Европарламента: Мы ответим на пошлины США всеми доступными способами

Добавить в избранное

18:35 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европарламента Антонио Таяни разочарован решением США ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Соответствующее сообщение он опубликовал в четверг на своей странице в "Твиттере".

"Я очень сильно разочарован решением президента [США Дональда] Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. Мы ответим на это всеми доступными средствами для того, чтобы защитить свои интересы", - написал Таяни.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:40 31.05.2018
На Украине назвали имя организатора "покушения" на Бабченко
0
469
17:12 31.05.2018
США вводят пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС, Канады и Мексики
0
433
17:00 31.05.2018
Cуд Грозного продлил Оюбу Титиеву содержание под стражей на месяц
0
420
16:32 31.05.2018
Первую подлодку "Хаски" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" построят к 2027 г.
0
588
16:12 31.05.2018
Иранская армия никогда не появлялась на территории Сирии - Асад
0
612
16:00 31.05.2018
Пресечены незаконные поставки оружия в 14 регионах России
0
546
15:32 31.05.2018
Дикий слон напал на сборщика грибов в Китае
0
554
15:12 31.05.2018
ЕС ожидает от Киева детали истории с "убийством" Бабченко
0
741
15:00 31.05.2018
Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению ячеек террористов
0
626
14:32 31.05.2018
Алексея Улюкаева этапировали в колонию
0
807

Возврат к списку