Глава Европарламента: Мы ответим на пошлины США всеми доступными способами

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европарламента Антонио Таяни разочарован решением США ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Соответствующее сообщение он опубликовал в четверг на своей странице в "Твиттере".

"Я очень сильно разочарован решением президента [США Дональда] Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. Мы ответим на это всеми доступными средствами для того, чтобы защитить свои интересы", - написал Таяни.