Лидеры Канады и Франции осудили пошлины на сталь, введенные США
21:45 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Канады считают абсолютно неприемлемыми введенные Вашингтоном пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом в четверг заявил журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо. "Эти тарифы абсолютно неприемлемы, - сказал он. - Они ударят больно по индустрии двух стран".
Ведение США пошлин на импорт алюминия и стали из ЕС является незаконным. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, слова которого приводит агентство Франс Пресс. По словам Макрона, эти меря являются ошибкой. В ближайшее время французский лидер намерен обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом.
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