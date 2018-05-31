Юрист Джузеппе Конте согласился возглавить правительство Италии
23:19 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Юрист Джузеппе Конте официально дал согласие возглавить правительство Италии в ходе встречи с президентом республики Серджо Маттареллой. Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.
"Президент Серджо Маттарелла принял сегодня профессора Джузеппе Конте и предложил ему возглавить правительство, на что получил положительный ответ. Конте представил состав кабмина", - объявил Дзампетти. Он также сообщил, что церемония принесения присяги состоится в пятницу в 16:00 по местному времени (17:00 мск).
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